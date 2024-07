Mejora tu experiencia con la aplicación de escritorio para Once Upon a Bot en WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Once Upon a Bot es una herramienta impulsada por inteligencia artificial que permite a los usuarios crear historias infantiles desde cero. La plataforma combina dos modelos de inteligencia artificial de última generación, GPT-3 y Stable Diffusion, para generar historias únicas y adaptadas a las preferencias del usuario. Los usuarios pueden subir fotos de ellos mismos para aparecer en sus historias y pueden elegir el nivel de lectura y el idioma de sus creaciones. Once Upon a Bot es adecuado para una amplia gama de edades y es una excelente manera para que los niños mejoren sus habilidades de lectura mientras se divierten creando historias imaginativas. La plataforma permite a los usuarios editar, exportar y compartir sus historias, y ofrece una función de narrador para que los usuarios puedan escuchar sus historias mientras se leen en voz alta.

