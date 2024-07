Melody ML es una herramienta de inteligencia artificial que utiliza el aprendizaje automático para separar fácilmente pistas de audio. Con esta herramienta, los usuarios pueden aislar voces automáticamente y generar temas para remezclar canciones. Ofrece una plataforma conveniente para que los usuarios creen una cuenta y accedan a varias funciones. Melody ML permite a los usuarios separar pistas de música mediante aprendizaje automático, como voz, batería, bajo y otros instrumentos. La herramienta proporciona información sobre los modelos que utiliza, incluido Demucs Extra y una versión personalizada de VR, que están diseñados para preservar la calidad del audio, especialmente las frecuencias más altas. También menciona que el modelo estándar está construido con Spleeter de Deezer. Los usuarios pueden cargar canciones en formatos MP3, WAV, FLAC y OGG/VORBIS, siempre que el tamaño del archivo no supere los 100 MB. Aclara que subir una canción demasiado larga o en el formato incorrecto puede generar un error. Melody ML ofrece dos canciones gratis inicialmente y, después, cada canción cuesta $0,50. Los usuarios pueden agregar créditos a su cuenta para cargar más canciones, con diferentes opciones de paquetes disponibles para pagar. El pago se puede realizar a través de Visa/Tarjeta de Débito o PayPal. La herramienta mantiene la privacidad del usuario al no utilizar seguimiento/análisis de terceros y establece claramente que no posee, comparte ni asume la autoría de las canciones cargadas. Utiliza cookies pero no comparte el correo electrónico del usuario ni envía spam. Los usuarios son responsables de los derechos de autor y los aspectos legales de sus cargas, y los archivos procesados ​​están disponibles para descargar durante un mes. Melody ML es creado por ZonkoSoft.

Sitio web: melody.ml

