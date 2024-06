ImagetoCartoon es un caricaturista de IA en línea que convierte tu rostro en un estilo de dibujos animados o anime. Está impulsado por la última tecnología de dibujos animados de IA y puede convertir una imagen en un dibujo animado en segundos. Es de uso gratuito y no requiere ninguna cuenta ni pago. El dibujante de IA tiene una gama de más de 50 efectos para elegir y puede crear avatares, personajes y emojis de dibujos animados. También proporciona soporte 24 horas al día, 7 días a la semana y ninguna de las imágenes se almacena en el sistema. Los usuarios pueden descargar la aplicación Cartoonize para dispositivos móviles y Mac para editar y convertir selfies en dibujos animados. ImagetoCartoon también es compatible con Image to Sketch, Image to Caricature y otras herramientas de dibujos animados. Es seguro de usar sin pagos ni imágenes almacenadas. Todas las imágenes se borrarán en un plazo de 3 horas.

Sitio web: imagetocartoon.com

