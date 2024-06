Glasses Gone es una herramienta de inteligencia artificial diseñada para el retoque fotográfico de retratos, centrándose específicamente en quitar anteojos o gafas del rostro del sujeto. Al aprovechar la tecnología de inteligencia artificial, la herramienta promete quitarse los anteojos de manera rápida y eficiente en solo unos minutos. Para lograr resultados óptimos, se recomienda a los usuarios cargar fotografías de retratos en las que los sujetos miren al frente, ya que esto mejorará la precisión del proceso de extracción de anteojos. También se recomienda seleccionar fotografías donde los colores del marco sean simples y bien definidos para un mejor rendimiento. Sin embargo, tenga en cuenta que los marcos claros o con patrones pueden no producir resultados satisfactorios. La herramienta proporciona una opción de recorte de forma cuadrada, lo que permite a los usuarios ajustar y mover el cuadro de recorte después de cargar sus imágenes para garantizar que el resultado final tenga un formato cuadrado. Además Además de quitarse los anteojos, Glasses Gone afirma ofrecer una garantía de devolución de dinero si los usuarios consideran que el resultado no es satisfactorio. Para mejorar aún más la calidad de las imágenes retocadas, la herramienta sugiere utilizar herramientas gratuitas complementarias, como clipdrop, para limpiar los artefactos restantes. Glasses Gone es un servicio proporcionado por GLASSES.GONE y está sujeto a sus Términos de servicio y Política de privacidad .

Sitio web: glassesgone.com

