Genie AI es una herramienta de asistente legal impulsada por IA que permite a los usuarios redactar, negociar y revisar documentos legales comerciales con confianza sin la necesidad de un abogado. La herramienta funciona con GPT-4 y la base de datos legal de código abierto más grande del mundo. Con más de 4700 plantillas gratuitas, los usuarios pueden elegir entre una amplia gama de plantillas legales actualizadas periódicamente que cubren diversos sectores, desde la tecnología hasta la fabricación. El asistente de inteligencia artificial de Genie AI proporciona varias funciones para mejorar el proceso de redacción de documentos legales. Puede resaltar los riesgos de un contrato, explicar las cláusulas en términos simples, sugerir cláusulas alternativas, realizar modificaciones mediante el seguimiento de cambios, resaltar definiciones no utilizadas y resumir las obligaciones contractuales. También ofrece características como colaboración en tiempo real con equipos y contrapartes en una única plataforma, acceso a una biblioteca de cláusulas contextuales y una gran biblioteca jurídica que expertos legales actualizan periódicamente. Esta herramienta ha recibido el reconocimiento de publicaciones notables como Financial Times, Forbes y TechCrunch. También ha colaborado con organizaciones prestigiosas como Withers LLP, Tech Nation Applied AI, Barclays Eagle Lab, Entrepreneur First y el departamento de Innovación y Empresa de University College London. Genie AI garantiza la privacidad y seguridad de los datos con certificación ISO27001, cifrado de 256 bits y control de acceso. y auditorías externas periódicas. La herramienta ofrece diferentes planes de precios, incluida una opción gratuita, así como opciones para la creación de documentos asistida por IA. En general, Genie AI es un asistente legal de IA integral que permite a los usuarios navegar por el panorama legal de manera eficiente y rentable.

Sitio web: genieai.co

