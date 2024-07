FilterPixel es una herramienta de edición y selección de fotografías basada en IA disponible en plataformas Windows y Mac. La herramienta automatiza el proceso de clasificación de fotografías, identifica las mejores tomas y señala problemas potenciales, lo que reduce sustancialmente el tiempo dedicado a la selección de fotografías. La aplicación está diseñada para atender a varios géneros fotográficos, garantizando resultados precisos independientemente del tipo de sesión de fotos. Admite una variedad de formatos, incluidos RAW, DNG y JPG, y permite la importación de varios álbumes simultáneamente, lo que genera una mayor eficiencia en el flujo de trabajo. FilterPixel utiliza IA para imitar el estilo de edición del usuario, desde el recorte hasta el ajuste de la exposición, lo que les permite crear perfiles de edición personalizados. Con FilterPixel, los usuarios pueden exportar sus imágenes editadas a diferentes plataformas, incluidas Lightroom, Capture One y Photo Mechanic, en una variedad de formatos. Una comunidad global de fotógrafos confía en la herramienta por su eficacia para transformar sus flujos de trabajo y mejorar su productividad. El software garantiza la privacidad y no comparte datos del usuario, garantizando el cumplimiento del RGPD. Ofrece una variedad de soporte, incluidos blogs educativos y un servicio de asistencia técnica exclusivo. La IA también se personaliza para aprender el estilo y género de fotografía del usuario, y maneja diferentes tomas de manera diferente. En particular, la IA de FilterPixel clasifica fotos similares y elige la mejor, asegurando que no se pierda ninguna toma deseada.

