Easebuzz es una plataforma completa de soluciones de pago que presta servicios a más de 100.000 empresas en la India. Con la misión de convertirse en un sistema operativo financiero integral para empresas, Easebuzz ayuda a las empresas a digitalizar los pagos y administrar operaciones financieras de extremo a extremo en torno a cobros de pagos digitales, desembolsos de pagos, banca conectada, pagos divididos, conciliación automatizada, pagos a proveedores, sub- gestión de comerciantes, gestión de reembolsos, etc. a través de soluciones API plug-and-play. Además de prestar servicios a pymes y nuevas empresas en la India, la empresa también atiende a medianas y grandes empresas de diversos sectores de la economía, incluidos educación, comercio minorista, NBFC, seguros, comercio electrónico, D2C, viajes y turismo, etc.

Sitio web: easebuzz.in

