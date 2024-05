Copia Nonprofits

Copia conecta a organizaciones sin fines de lucro con donaciones de empresas locales. Desperdiciamos tres veces más comida que bocas hambrientas que alimentar. El problema no es la falta de alimentos, sino más bien una distribución ineficaz de esos alimentos. El hambre no es un problema de escasez; Es un problema de logística. Por primera vez, podemos donar de manera efectiva alimentos preparados y altamente perecederos a quienes los necesitan cuando más los necesitamos. Copia es una empresa con fines de lucro que ha creado tecnología que permite a las empresas (por ejemplo, empresas de gestión de alimentos como Compass Group, cafeterías corporativas, universidades, hospitales, tiendas de comestibles, empresas de catering, etc.) solicitar fácilmente la recogida de sus excedentes de alimentos, igualarlos, y entregado de forma segura a organizaciones sin fines de lucro que lo necesiten. Con Copia, las empresas asociadas pueden acceder sin problemas a importantes ahorros fiscales, reducir drásticamente el desperdicio de alimentos a través de datos y análisis de excedentes y eliminar CO2 de la atmósfera, todo mientras alimentan a su comunidad.

Sitio web: gocopia.com

