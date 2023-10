Cloudflare, Inc. es una empresa estadounidense de infraestructura web y seguridad de sitios web que ofrece servicios de red de entrega de contenidos, mitigación de DDoS, seguridad de Internet y servicios distribuidos de servidores de nombres de dominio. Los servicios de Cloudflare se ubican entre el visitante de un sitio web y el proveedor de alojamiento del usuario de Cloudflare, actuando como un proxy inverso para los sitios web. La sede de Cloudflare está en San Francisco. Cloudflare se ha enfrentado a varias controversias por su falta de voluntad para monitorear el contenido distribuido a través de su red, una postura que ha defendido basándose en el principio de libertad de expresión. Cloudflare afirmó que "seguirá cumpliendo la ley" y "servirá a todos los clientes", explicando además que "nuestro papel adecuado no es el de censor de Internet". Estas controversias han involucrado la política de neutralidad de contenido de Cloudflare y el uso posterior de sus servicios por parte de numerosos sitios web polémicos, incluidos The Daily Stormer y 8chan, un tablero de imágenes que ha sido vinculado a múltiples tiroteos masivos en los Estados Unidos y los tiroteos en la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda. Bajo presión pública, Cloudflare canceló los servicios de The Daily Stormer en 2017 y de 8chan luego del tiroteo de El Paso en 2019.

