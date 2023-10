Behance (estilizado como Bēhance) es una plataforma de redes sociales propiedad de Adobe que pretende "mostrar y descubrir trabajos creativos". Empresas como LinkedIn, AIGA, Adweek y Cooper-Hewitt, el Museo Nacional de Diseño y escuelas como Art Center College of Design, Rhode Island School of Design (RISD), School of Visual Arts (SVA), Savannah College of Art and Design (SCAD) y Maryland Institute College of Art (MICA) han utilizado sus servicios. En julio de 2018, Behance tenía más de 10 millones de miembros.

Sitio web: behance.net

