Batimatech is a non-profit organization (NPO) acting as a catalyst for the construction, technology and sustainability community whose mission is to foster innovation, collaboration, agility and integration of the best digital solutions in Batimatech's business ecosystem and institutions.

Categorías :

Sitio web: batimatech.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Batimatech. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.