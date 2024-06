爱给网 (Aigei.com), que ofrece una amplia gama de recursos de medios digitales que incluyen efectos de sonido, música de fondo, modelos 3D, secuencias de video y más. Proporciona recursos de uso gratuito bajo licencias Creative Commons (CC) y licencias comerciales pagas para diversos activos. Las principales categorías de recursos incluyen: * Efectos de sonido (más de 691.000 elementos) que abarcan entornos naturales, escenas de la vida, voces humanas, animales, guerras, etc. * Música de fondo/BGM (más de 43,900 elementos) en diferentes estados de ánimo y temas, como juegos, películas y videos cortos. * Modelos 3D (varias categorías como modelos generales, modelos especializados, materiales/texturas) * Plantillas de vídeo, metraje y recursos VFX * Activos gráficos 2D como íconos, ilustraciones, fondos, etc. * Recursos artísticos del juego como elementos de la interfaz de usuario, personajes, habilidades, etc. * Tutoriales educativos y herramientas/complementos de software.

Sitio web: aigei.com

