Diversified credit infrastructure powering payments across Africa. Smart financial solutions Designed for you. Access loans, Pay bills, Save, Insure your health and more in one place.

Sitio web: aellaapp.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Aella. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.