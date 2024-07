Worldle Unlimited ist ein Puzzlespiel mit einem geografischen Thema. Die Spieler müssen den richtigen Ländernamen anhand seiner Konturen auf der Karte erraten. Sie haben maximal einen Versuch, die richtige Antwort zu finden. Dieses Spiel bietet viele Hinweise und erfordert von den Spielern ein Verständnis der Geographie und die Anwendung ihres logischen Denkens. Worldle Unlimited ist ein Wordle-Spiel, das von Antoine Teufe konzipiert wurde. Das Spiel vermittelt den Spielern viel geografisches Wissen, das sie nicht kennen, oder vertieft das Wissen, das sie bereits kennen. Spieler klicken einfach auf die Zeile und wählen den Staatsnamen aus der Liste aus. Unmittelbar nach dem Absenden Ihrer Antwort erfahren Sie, ob Ihre Antwort richtig ist oder nicht. Wenn Sie falsch antworten, erhalten Sie Hinweise, wie weit und in welcher Richtung dieses mysteriöse Land von dem im Versuch angegebenen Land entfernt ist. Sie können die Genauigkeit auch anhand des Prozentsatzes ermitteln. Konkret veranschaulicht das Bild unten einen Beispielfall. Außerdem blinken die Quadrate bei der Suche nach Antworten in Worldle Unlimited und ändern ihre Farben wie Grau, Gelb und Grün. Grün ist ein Symbol für Präzision. Je mehr grüne Quadrate Ihre Antwort hat, desto näher sind Sie also an der richtigen Antwort. Spieler können auch die Größe und den Drehwinkel des Bildes ändern und den Rand ausblenden, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen und die Herausforderung interessanter zu gestalten. Wenn Sie Geografie lieben und gerne Rätsel lösen, spielen Sie jetzt!

