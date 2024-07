Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Words Game ist ein unterhaltsames Puzzlespiel, bei dem die Spieler eines von drei richtigen Bildern auswählen müssen, die dem vorgegebenen Wort entsprechen. Im Words Game können die Spieler den Grundwortschatz wiederholen, indem sie sich Wörter ansehen und sie mit entsprechenden Bildern verknüpfen. Dazu müssen die Spieler die Bedeutung des Grundwortschatzes verstehen. Klicken Sie dann auf das Bild, das die entsprechende Bedeutung für dieses Wort hat. Mit den in diesem Spiel erstellten Bildern und Rätseln ist viel Vokabular verbunden. Beobachten Sie sorgfältig und ordnen Sie es dem entsprechenden Wort zu. Words Game erfordert von den Spielern umfangreiche Vokabelkenntnisse, aber die Spieler können in diesem Spiel auch ihr Gedächtnis trainieren. Bei Wörtern, von denen Sie nicht wissen, was sie bedeuten, können Sie die Antwort zufällig auswählen. Wenn Sie das Glück haben, richtig zu erraten, kennen Sie die Bedeutung des Wortes. Nachdem Sie dieses Spiel gespielt haben, werden Sie sich Vokabeln definitiv länger merken können.

Website: connectionsgame.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Words Game verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.