Talking Ben the Dog ist ein Simulationsspiel, das von Outfit7 Limited entwickelt wurde. Verwende den BlueStacks-App-Player, um das Android-Spiel Talking Ben the Dog auf PC oder Mac zu spielen. Ben ist ein pensionierter Chemieprofessor, der in seinem ruhigen, komfortablen Leben gerne isst, trinkt und Zeitung liest. Sie müssen ihn lange genug belästigen, damit er seine Zeitung falten kann, bevor er antwortet. Dann kannst du mit ihm reden, ihn stupsen, ihn kitzeln und ihn sogar anrufen. Ben hingegen freut sich wie ein Hund, wenn man ihn in sein Labor bringt. Dort können Sie chemische Experimente durchführen, indem Sie zwei Reagenzgläser kombinieren und die humorvollen Ergebnisse beobachten. Es gibt auch die skatologische Methode, ihn zum Rülpsen zu bringen, aber das wird ihn nicht dazu bringen, sein Magazin aufzugeben. Sobald Sie ihm die Zeitung weggenommen haben, wird er sogar alles, was Sie sagen, mit seiner Hundestimme wiederholen. Spielen Sie Talking Ben the Dog auf einem PC oder einem mobilen Webbrowser. Beginnen Sie mit dem kostenlosen Online-Spielen auf now.gg.

