In Survivle muss der Spieler das aus fünf Buchstaben bestehende Wort erraten. Sie haben maximal 6 Vermutungen und müssen mindestens 7 Punkte gewinnen, um zu gewinnen. Versuchen Sie, so oft wie möglich richtig zu raten. Um Survivle zu spielen, müssen Sie das Wort „Bereit“ in das Kreuzworträtsel eingeben und die Eingabetaste drücken, um loszulegen. Geben Sie dann Ihre Vorhersage ein, bis Sie das richtige Ergebnis erhalten. Überlegen Sie sorgfältig, um nicht einen einzigen Versuch zu verschwenden. Die bereitgestellten Informationen und Vorschläge sollten gründlich genutzt werden, um beim nächsten Mal genaue Schätzungen zu erhalten.

Website: connectionsgame.io

