Rundle ist ein unterhaltsames Wortratespiel, bei dem die Spieler versuchen müssen, geheimnisvolle Wörter mit fünf Buchstaben zu finden. Für jedes vorgestellte Wort gibt es nur 3 Versuche. Die Spieler müssen in diesem Spiel sorgfältig nachdenken, um so schnell wie möglich das richtige Wort zu finden. In Rundle gehören Mystery-Wörter zum Grundwortschatz des Englischen. Die Farbe jedes Kreuzworträtsels ändert sich je nach Genauigkeitsgrad. Die Buchstaben in Grün sind die Buchstaben, die im Wort und an der richtigen Position vorkommen. Gelbe Buchstaben sind Buchstaben, die im Wort vorkommen, aber an der falschen Position. Die restlichen Buchstaben sind Buchstaben, die nicht im Wort vorkommen.

