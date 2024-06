Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Rosebud ist eine Plattform, die Ihnen dabei hilft, von der Beschreibung über den Code zum Spiel zu gelangen. Beschreiben Sie unserer KI einfach das Videospiel, das Sie erstellen möchten, und sie entwickelt den Code für Sie. Ihr Spiel wird browserbasiert sein, sodass Sie es sofort mit Freunden teilen können. Rosebud bietet drei Projekttypen: 3D, 2D und Voxel. Sie können über Eingabeaufforderungen in jedem dieser Elemente eine Codebasis von Grund auf generieren oder einen einfacheren Einstieg durch das Klonen eines vorhandenen Projekts erzielen. Eine einfache Möglichkeit, über Rosebud nachzudenken, ist ChatGPT + Midjourney + Replit. ChatGPT, weil es Ihnen eine Chat-Schnittstelle für den Editor bietet, über die Sie das Spiel beschreiben können, um seinen Code zu generieren; Midjourney, weil Sie in Rosebud Assets generieren können, die Sie in Ihren Spielen verwenden können; und Replit, da Rosebud einen browserbasierten Code-Editor enthält, mit dem Sie Ihr Spiel sofort bereitstellen können. Benutzer haben auf Rosebud innerhalb weniger Stunden und manchmal Minuten eine vielfältige Reihe von Spielen erstellt, darunter Top-Down-Rollenspiele, KI-Begleiter und 3D-Hindernisparcours.

Website: rosebud.ai

