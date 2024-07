Trash Factory ist ein Geschicklichkeitsspiel, in dem du den Roten Pandas hilfst, den Müll richtig zu sortieren! Unter der Aufsicht eines strengen Waschbärenmanagers müssen Sie sicherstellen, dass jedes Stück Müll in der richtigen Tonne landet. Passen Sie die Richtung des Förderbands an, um den Müll in den richtigen Behälter zu leiten und die auf dem Band erscheinenden Münzen aufzufangen. Das Tempo wird immer schneller, also bleiben Sie dran! Bewältigen Sie verschiedene Schwierigkeitsgrade und sehen Sie, ob Sie die Müllfabrik reibungslos betreiben können. Können Sie mit der Herausforderung mithalten?

Website: poki.com

