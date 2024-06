Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Verbessern Sie Ihre Erfahrung mit der Desktop-App für The Scarecrow auf WebCatalog Desktop für Mac, Windows, Linux.

Spielen Sie The Scarecrow hier auf Poki! Dies ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie in jedem Level die Vogelscheuche in Brand setzen müssen, indem Sie den Feuerball zum Ziel bringen!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit The Scarecrow verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.