Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Stickman Parkour 3 ist ein Actionspiel, das Sie zu einem spannenden Abenteuer in der Welt der Strichmännchen einlädt! Rase durch alle Level voller Rennen, Sprünge, Flips und weiterer Stunts! Achten Sie auf verschiedene Fallen, knifflige Plattformen und Feinde, die um die Ecke lauern. Sammeln Sie unterwegs so viele Früchte wie möglich, um Ihre Punktzahl zu steigern. Möchten Sie Ihre Freunde herausfordern? Erlebe die Action online und nimm an spannenden PvP-Matches teil, um herauszufinden, wer der ultimative Plattformer ist. Oder schließen Sie sich im Koop-Modus zusammen, um gemeinsam Hindernisse zu überwinden. Machen Sie sich bereit, mit Ihren Freunden zu rennen und zu springen!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Stickman Parkour 3 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.