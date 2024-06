Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Punch Legend Simulator ist ein Kampfspiel, in dem Sie von Grund auf zum aufstrebenden Boxstar werden! Bauen Sie Ihre Kraft auf, indem Sie mit den Boxsäcken üben. Sobald Sie sich sicher fühlen, steigen Sie in den Ring und fordern Sie andere Boxer heraus! Verwenden Sie die Münzen, die Sie verdienen, um sowohl Ihre Seele als auch Ihr Aussehen zu verbessern. Trainiere hart, nimm Herausforderungen an und werde stärker. Bist du bereit, die einzige Punch-Legende zu sein?

Website: poki.com

