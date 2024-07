Penalty Shooters X ist ein spannendes Fußballspiel, bei dem es Ihr Ziel ist, die gegnerische Mannschaft zu übertreffen. Wenn Sie an der Reihe sind, zu schießen, zielen und timen Sie Ihren Schuss perfekt, um ein Tor zu erzielen. Übernehmen Sie beim Verteidigen die Rolle des Torwarts – beobachten Sie die Bewegungen Ihres Gegners genau und springen Sie an die richtige Stelle, um ihn zu retten. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten im Tier Challenge-Modus, indem Sie Spiele gewinnen und in der Rangliste aufsteigen, oder springen Sie direkt in den Weltmeisterschaftsmodus, um gegen erfahrene Gegner anzutreten und als Ihr Lieblingsteam zu spielen. Kannst du der beste Fußballspieler und Torwart aller Zeiten werden?

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Penalty Shooters X verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.