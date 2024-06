Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Mowing Mazes ist ein Puzzlespiel, das Sie in eine bezaubernde Garten-Abenteuerwelt einlädt! Passen Sie Ihren Charakter individuell an, steigen Sie auf Ihren Rasenmäher und erkunden Sie den wunderschönen Garten. Navigieren Sie durch komplizierte Labyrinthe, räumen Sie das Gras weg und treffen Sie unterwegs lustige Charaktere. Schließen Sie sich den Rasenflächen an und mähen Sie bis zur Spitze. Lösen Sie Rätsel und versuchen Sie, dem herausfordernden Evermaze zu entkommen. Kannst du das Labyrinth erobern und deinen Ausweg finden?

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Mowing Mazes verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.