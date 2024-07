Mine Cartoon: Cube World ist ein lustiges Spiel, das Sie auf ein aufregendes Abenteuer in einem blockigen Universum entführt! Entscheide dich für eine Liebesgeschichte oder begib dich auf eine Solo-Reise, um ein erfahrener Bogenschütze zu werden. In der Liebesgeschichte besteht Ihre Mission darin, Ihre Freundin um jeden Preis zurückzugewinnen! Nachdem sie direkt vor Ihren Augen entführt wurde, müssen Sie Entscheidungen treffen und die Konsequenzen tragen, während Sie versuchen, sie zu retten. Sammle alle möglichen Enden und sieh, wie viele Versuche nötig sind, um erfolgreich zu sein! Wenn Sie es vorziehen, Ihre Fähigkeiten im Bogenschießen zu verbessern, tauchen Sie ein in die Geschichte des Bogenschützen und schießen Sie ein paar Zombies! Sind Sie bereit für dieses lustige und skurrile Abenteuer in der Würfelwelt?

Website: poki.com

