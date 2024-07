Machen Sie sich bereit, in Jamjam in Aktion zu treten! In diesem Action-Plattformer schlüpfst du in die Rolle eines gallertartigen Würfels, den du am Ende zum Warp-Rohr schleudern musst. Unterwegs gibt es Sterne zu sammeln. Wenn Sie alle sammeln, erhalten Sie eine 3-Sterne-Bewertung! Versuchen Sie, auf allen Ebenen eine 3-Sterne-Bewertung zu erhalten! Schaffst du es bis zum Ende von Jamjam?

Website: poki.com

