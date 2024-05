Goober Royale ist ein Battle-Royale-Spiel, das sowohl Solo- als auch Team-Gameplay bietet. In diesem actiongeladenen Spiel schlüpfen Sie in die Rolle eines kleinen Goobers mit einem Jetpack und einem Raketenwerfer. Sie können Ihr Glück im Battle-Royal-Spielmodus versuchen, in dem Sie gegen alle anderen Goobers kämpfen müssen, um zu gewinnen, oder sich mit bis zu drei Ihrer Freunde zusammenschließen, um den Sieg über andere zu erringen. Benutze eine Vielzahl verschiedener Waffen wie Atomwaffen und Granaten, um gegen deine Feinde zu kämpfen. Können Sie in diesem intensiven Wettbewerb den ersten Platz belegen?

Website: poki.com

