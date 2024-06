Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Full Metal Football ist ein Einzel- oder Zwei-Spieler-Spiel, das Fußball auf ein ganz neues Level hebt! Egal, ob Sie alleine oder mit einem Freund spielen, Ihr Ziel ist es, ein Tor zu erzielen, indem Sie den Fußball mit Ihrer Waffe ins Tor schießen! Laufen, schießen und Strategien entwickeln wie nie zuvor, während Sie in intensiven Matches antreten. Mit einer Vielzahl an Waffen und Charakteren, die darauf warten, freigeschaltet zu werden, hört die Spannung nie auf. Fordern Sie Ihre Freunde heraus, um herauszufinden, wer der VIP sein wird, oder stürzen Sie sich gleich in ein schnelles Spiel. Kannst du jedes Spiel dominieren und den Sieg erringen?“

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Full Metal Football verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.