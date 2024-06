Werden Sie der König des Tores in Free Kick Screamers! In diesem Elfmeterschießspiel liegt es an dir, in jedem Level ein Tor zu schießen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan; In einigen Levels gibt es viele Hindernisse wie andere Spieler, Torhüter, sich bewegende Ziele und mehr, die Ihnen den Weg zum Ziel versperren. Um durch die Level zu kommen, müssen Sie perfektes Zielen und all Ihre fußballerischen Fähigkeiten einsetzen. Kein Tor erzielt? Keine Sorge – Sie haben 6 Versuche pro Level und können jederzeit um Hilfe bitten. Schaffst du es, alle Level von Free Kick Screamers zu meistern?

Website: poki.com

