Dungeons & Blades

Dungeons and Blades ist ein spannendes Ego-Spiel, in dem Sie als tapferer Krieger auf der Mission spielen, den gestohlenen Schatz des Königs wiederzugewinnen! Kämpfe dich durch Wellen von Insektenmonstern, die dir den Weg versperren, und besiege sie mit deiner Kraft und deinem Können. Durch die Verwendung verschiedener Kombinationen von Hieben, Stößen und Blöcken können Sie verheerende Angriffe ausführen, die jeden Gegner ausschalten. Finden Sie verschiedene Waffen, Schilde und Verzauberungen, die Ihnen auf Ihrem Weg helfen. Sind Sie bereit, den Schatz zurückzuerobern und das Königreich in Dungeons and Blades zu retten?

Website: poki.com

