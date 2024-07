Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Machen Sie sich bereit, in der Brigand Brigade durchzustarten! In diesem Action-Plattformer müssen Sie sich schnell und flink durch die Level bewegen. Im Laufe des Levels können Sie auf die Ziele schießen oder hineinspringen, die Sie im gesamten Level sehen. Je mehr Ziele Sie treffen, desto besser ist Ihre Punktzahl. Versuchen Sie, auf allen Ebenen eine Drei-Sterne-Bewertung zu erreichen! Je mehr Sterne du erhältst, desto mehr Räuber und Waffen schaltest du frei. Es gibt jede Menge Sammlerstücke zu entdecken – versuchen Sie also, sie alle zu sammeln! Kannst du der schnellste und präziseste Räuber von allen werden?

Website: poki.com

