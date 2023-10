Avalanche ist ein Geschicklichkeitsspiel von Nitrome. In diesem Spiel bist du ein Pinguin auf einem Schlitten, dessen Hauptziel es ist, einer Lawine zu entkommen. Denken Sie also schnell und überwinden Sie alle gefährlichen Hindernisse, die Ihnen im Weg stehen. In Avalanche gibt es zwei Spielmodi: Den regulären Story-Modus, in dem Sie 15 Level durchspielen können. Oder probieren Sie den Überlebensmodus aus, in dem Sie der Lawine so lange entkommen, bis Sie das Spiel verlieren. Wie viele Fische kannst du in Avalanche fangen, ohne herunterzufallen? Beschleunigen – D oder Pfeiltaste nach rechtsBremse – A oder Pfeiltaste nach links Springen – W oder Pfeiltaste nach oben (Gedrückt halten, um höher zu springen) Avalanche wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später emuliert in HTML5 von AwayFL. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny , Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

