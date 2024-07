Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Apple Knight: Farmers Market ist ein Idle-Spiel, in dem Sie Ihren eigenen Markt in einer bezaubernden Blockwelt betreiben! Beginnen Sie damit, Äpfel von Bäumen zu pflücken, sie auszustellen und an Ihre Kunden zu verkaufen. Verwenden Sie das verdiente Geld, um Ihren Markt zu erweitern und weitere Artikel wie Mais oder Eier hinzuzufügen. Reiten Sie auf einem Pferd, um Ihre Aufgaben zu beschleunigen und Ihre Effizienz zu steigern! Stellen Sie Helfer ein, die Sie bei verschiedenen Aufgaben unterstützen. Sind Sie bereit, Ihren Markt zu vergrößern und der ultimative Marktmeister zu werden?

