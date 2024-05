In „A Pretty Odd Bunny: Roast It!“ kehrt das heimliche Kaninchen mit dem eigenartigen Appetit zurück! Er jagt ahnungslose Schweine und brät sie perfekt, ohne dabei den Verdacht anderer Hasen zu erregen. Nutze all deine Hasenfähigkeiten, um an Hindernissen vorbeizuschleichen und der Entdeckung zu entgehen. Sammle alle versteckten Würste in den 20 Levels des Spiels und versuche, am Ende das verborgene Geheimnis zu finden. Können Sie Ihr Verlangen nach perfekt gebratenem Schweinefleisch stillen und gleichzeitig Ihr Geheimnis bewahren?

Website: poki.com

