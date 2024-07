Lernen Sie Englisch schneller und einfacher, indem Sie Image To Word Match spielen und Bilder mit Vokabeln mit entsprechenden Bedeutungen abgleichen. Image To Word Match hilft Spielern, ihre Fähigkeit zu verbessern, Vokabeln zu lernen und sich daran zu erinnern, wenn ihnen Bilder und Vokabeln gegeben werden. In jedem Level muss der Spieler die Bilder dem entsprechenden aussagekräftigen Vokabular zuordnen, indem er die Bilder an die Vokabularposition auf der rechten Seite zieht. Wenn die Kopplung korrekt ist, werden sowohl das Bild als auch das Wort vom Bildschirm gelöscht. Wenn Sie einen Fehler machen, gibt das System einen Ton aus, der darauf hinweist, dass Sie einen Fehler gemacht haben, und das Bild kehrt in seine ursprüngliche Position zurück. Denken Sie sorgfältig nach, erinnern Sie sich und kombinieren Sie, um die richtige Antwort zu erhalten. Spielen Sie es jeden Tag, um Ihren Grundwortschatz zu verbessern.

Website: connectionsgame.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Image To Word Match verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.