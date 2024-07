Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

High Score Day ist ein süchtig machendes Puzzlespiel, bei dem die Spieler ihren Verstand und ihr Verständnis einsetzen müssen, um den Namen des entsprechenden Videospiels zu erraten. Beim High Score Day erhalten die Spieler ein vorgegebenes Bild, das mit dem Spielnamen in Zusammenhang steht. Bitte geben Sie den Namen des Liedes ein und senden Sie es ab. Manchmal müssen Sie nur die ersten paar Buchstaben eines Spiels eingeben und schon wird eine Liste der Spiele mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben des Namens angezeigt. Wenn jedoch nicht die gewünschten Ergebnisse angezeigt werden, geben Sie die nächsten Zeichen so lange ein, bis die gewünschten Ergebnisse angezeigt werden. Bei den am High Score Day aufgenommenen Fotos kann es sich um Screenshots eines kleinen Moments des Spiels oder eines bestimmten Charakters oder einer bestimmten Umgebung des Spiels handeln. Daher ist es erforderlich, dass Sie ein Videospiel-Enthusiast sind und viel Verständnis und Wissen darüber haben. Dies ist auch ein Spiel, das Ihre Beobachtungsfähigkeiten erfordert. Beobachten Sie jedes kleine Detail bis hin zu großen Details und allgemeinen Szenen, und Sie werden Ihre Antwort finden.

Website: connectionsgame.io

