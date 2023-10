Spielen Sie GENESIS kostenlos online mit der now.gg Mobile Cloud. Spielen Sie GENESIS, das klassische Rollenspiel mit einem einzigartigen Levelsystem von UBIS. Nutzen Sie Strategie und Führung, um Ihre Gruppe im Echtzeit-PVP-Kampf gegen Spieler aus der ganzen Welt zum Sieg zu führen. Jeder Spieler hat seinen eigenen Führungsstil und seine eigene Taktik. Treten Sie gegen andere Kapitäne an und lernen Sie, spontan zu denken, während Sie sich an deren unterschiedliche Kampfstile gewöhnen. Beweisen Sie in dieser perfekten Mischung aus Echtzeitkämpfen und epischer Strategie-RPG-Action, dass Sie der Beste der Welt sind. Machen Sie Ihre Helden mit mehr als 200 verschiedenen Waffen noch mächtiger. Nutzen Sie die elementaren Affinitäten Ihrer Helden, um auf dem Schlachtfeld die Oberhand zu gewinnen. Mit now.gg können Sie auf jedem Gerät mit Browser und Internetverbindung gegen die besten Kapitäne der Welt in den Krieg ziehen. Verwandeln Sie Ihre alten Geräte mit now.gg im Handumdrehen in fortschrittliche Spielautomaten!

Website: now.gg

