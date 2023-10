Game of Sultans ist ein Rollenspiel, das von Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. entwickelt wurde. Sie übernehmen die Verantwortung während der Blütezeit des Osmanischen Reiches. Wenn Sie in luxuriöser Kleidung auftreten, sitzen Sie als Sultan oder Sultan auf dem Fahrersitz. Nehmen Sie an aufregenden und leidenschaftlichen Begegnungen teil, beaufsichtigen Sie Ihr Imperium mit der Unterstützung weiser Wesire und erziehen Sie Ihre Haustiere und Erben im Dienste des Imperiums! Die Hoftierpension ist jetzt geöffnet! Spielen Sie mit Ihren treuen Haustieren und schicken Sie sie hinaus in die Natur! Wenn du sie gut behandelst, werden die Mutigsten an deiner Seite stehen und das Imperium verteidigen! Die attraktivsten Menschen der Welt kommen Ihnen entgegen, aber wer wird Ihr Herz erobern? Schreiben Sie Ihre Liebesgeschichte, nachdem Sie Ihren Seelenverwandten ausgewählt haben! Was gibt es Schöneres, als Ihr Erbe zu bewahren und den Erfolg Ihrer Kinder zu fördern? Wenn sie alt genug sind, verheiraten Sie sie mit den Erben Ihrer Freunde, um eine starke Bindung aufzubauen! Spielen Sie Game of Sultans online auf einem PC oder Mobilgerät, ohne es herunterzuladen. Verwenden Sie den Webbrowser, um Android-Spiele zu spielen. Beginnen Sie mit dem kostenlosen Online-Spielen auf now.gg.

