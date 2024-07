Bei Flappy Birdle muss der Spieler sowohl Buchstaben in das leere Feld eingeben als auch den Flug des Vogels so steuern, dass er den Boden nicht berührt. Errate das Rätselwort in 6 Versuchen richtig. Dies ist ein Spiel, das das Wordle-Spielgenre und das beliebte Flappy Bird-Spiel kombiniert und Denkfähigkeit in Kombination mit Beweglichkeit bei der Bedienung erfordert. Flappy Birdle hat einen höheren Schwierigkeitsgrad als andere Wordle-Spiele, da man intensiv nachdenken muss, um das Wort zu erraten, und auf das Gleichgewicht des Vogels achten muss. Daher haben die Spieler im Vergleich zu anderen Wordle-Spielen nicht viel Zeit zum Nachdenken, um sich einen Wortschatz auszudenken. Der Trick beim Bestehen dieses Spiels besteht darin, dass Sie einen Buchstaben drücken, wenn Sie sehen, wie der Vogel allmählich zu Boden fällt oder sein Gleichgewicht nicht mehr behält. Die maximale Anzahl an Versuchen in diesem Spiel ist jedoch auf 6 Mal begrenzt. Denken Sie also schnell an das Wort, das in das leere Feld eingefügt werden muss, während der Vogel noch das Gleichgewicht hält. Außerdem hat Flappy Birdle immer noch das gleiche Gameplay wie andere Wordle-Spiele. Wenn Sie ein vollständiges Wort mit fünf Buchstaben eingeben, ändert sich die Farbe jedes Wortfelds je nach Genauigkeitsgrad. Grüne Buchstaben sind Buchstaben, die im Wort vorhanden sind und sich an der richtigen Position befinden. Gelbe Buchstaben sind Buchstaben, die im Wort vorhanden sind, sich aber an einer anderen Position im Wort befinden. Graue Buchstaben kommen im Wort nicht vor. Ändern Sie Ihre Wahl bei den nächsten Vermutungen und denken Sie sorgfältig nach, damit Sie mit möglichst wenigen Versuchen richtig raten können.

