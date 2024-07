Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Bei Draw And Pass müssen die Spieler die fehlenden Details zeichnen, um Bildrätsel zu lösen. Stimulieren Sie Ihre Kreativität mit interessanten Bildern. Draw And Pass bietet Spielern insgesamt mehr als 50 verschiedene Bilder. Hierbei handelt es sich um Fotos, die Menschen im täglichen Leben sehr nahe kommen, wie z. B. Essen, Tiere usw. Sie sind jedoch nicht vollständig. Sie müssen sie vervollständigen, indem Sie die fehlenden Details in den Rahmen zeichnen. Bild. Erweitern Sie Ihre Kreativität und vervollständigen Sie die fehlenden Teile, um die Level zu bestehen. Sie können die Hinweisschaltfläche oben rechts auf dem Bildschirm verwenden. Testen Sie Ihre Fantasie.

