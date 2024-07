Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Finden Sie in Dirdle mit bis zu 6 Versuchen ein Rätselwort mit 5 Buchstaben. Testen Sie Ihr Denkvermögen, Ihre Intelligenz und Ihren Wortschatz in diesem Spiel. Dirdle ist ein süchtig machendes Kreuzworträtselspiel, bei dem die Spieler viel Wissen aufwenden müssen, um das mysteriöse Wort zu entschlüsseln. Um dieses Spiel spielen zu können, müssen die Spieler über einen reichhaltigen Wortschatz verfügen oder zumindest grundlegende englische Vokabeln beherrschen. Außerdem müssen die Spieler nachdenken, um anhand der bereitgestellten Vorschläge die Antwort zu finden. Dabei handelt es sich lediglich um Farbveränderungen, die jedoch mit der genauen Ebene des Mysteriumsworts zu tun haben. Grüne Buchstaben sind korrekte Buchstaben. Der gelbe Buchstabe befindet sich an der falschen Position und die restlichen Buchstaben werden nicht angezeigt. Lass es uns wieder ändern. Ich wünsche Ihnen viel Glück und entschlüssele sie schnell.

Website: connectionsgame.io

