Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG ist ein Rollenspiel, das von der Devsisters Corporation entwickelt wurde und mit now.gg online in Ihrem Browser gespielt werden kann. Es gibt viele weitere interessante Online-Spiele, die Sie hier erkunden können. Spielen Sie Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder & Battle RPG kostenlos online mit der now.gg Mobile Cloud. Willkommen zurück im Cookie-Königreich in Cookie Run: Kingdom von Devsisters, dem bezaubernden Strategie-Rollenspiel im Cookie-Run-Universum. Nachdem GingerBrave nun dem Ofen der bösen Hexe entkommen ist, ist es für ihn an der Zeit, ein Team aus Cookies zusammenzustellen und sich auf die Suche nach dem Wiederaufbau des gefallenen Cookie-Königreichs zu begeben. Entdecken Sie die Wahrheit hinter dem Untergang des Königreichs und stellen Sie eine Truppe der mächtigsten Cookies des Königreichs zusammen, um die dunklen Mächte zu besiegen, die GingerBrave daran hindern wollen, sein Schicksal zu erfüllen. Bauen Sie Ihr Cookie-Königreich mit wunderschönen Dekorationen und köstlichen Leckereien auf. Fügen Sie Parks, Holzgeschäfte, Fabriken und vieles mehr hinzu. Bringen Sie mit dem süßesten Abenteuer-Rollenspiel, das es gibt, den Glanz des Cookie-Königreichs zurück!

