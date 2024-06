Connections Game ist ein faszinierendes Puzzlespiel, bei dem Sie 16 Wörter in Vierergruppen neu anordnen. Um das Rätsel zu lösen, müssen die Spieler die Verbindung zwischen bestimmten Wörtern herausfinden. Seien Sie jedoch vorsichtig; Es gibt Wörter mit mehreren Bedeutungen, die Sie in Verwirrung stürzen können! Nachdem die Spieler vier Wörter ausgewählt haben, können sie prüfen, ob sie alle in eine Gruppe passen, die üblicherweise als „Kategorie“ bezeichnet wird. Kategorien können in verschiedenen Formen auftreten, von einer Gruppe langsamer Tiere bis hin zu Palindromen (Wörter, die auf die gleiche Weise vorwärts und rückwärts geschrieben werden können, wie z. B. „Kajak“ und „Radar“). Sie müssen Ihr gesamtes Gehirn aufbieten, um das Connections Game abzuschließen! Jeden Tag wird ein brandneues Puzzle online zur Verfügung gestellt, was Connections Game zu einer großartigen Möglichkeit macht, den Morgen zu beginnen (oder den Tag ausklingen zu lassen, falls Sie ein Frühaufsteher sind und aufstehen, bevor das Spiel aktualisiert wird). Wenn eines nicht ausreicht, können Sie unbegrenzt viele Spiele spielen und Ihre Fähigkeiten zusammen mit dem Rätsel des Tages verbessern!

Website: connectionsgame.io

