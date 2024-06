Spielen Sie Ihr Lieblingsspiel CATAN jederzeit und überall: das Original-Brettspiel, das Kartenspiel, die Erweiterungen und „CATAN – Aufstieg der Inkas“, alles in einer App! Nach einer langen, entbehrungsreichen Reise haben Ihre Schiffe endlich die Küste einer unbekannten Insel erreicht. Doch auch andere Entdecker sind auf Catan gelandet: Der Wettlauf um die Besiedlung der Insel hat begonnen! Baue Straßen und Städte, handele geschickt und werde Herr oder Herrin von Catan! Begeben Sie sich auf eine Reise in das Catan-Universum und treten Sie in spannenden Duellen gegen Spieler aus aller Welt an. Der Brettspielklassiker und das Catan-Kartenspiel bringen echtes Tabletop-Feeling auf Ihren Bildschirm! Spielen Sie mit Ihrem Catan Universe-Konto auf dem Gerät Ihrer Wahl: Sie können Ihren Login auf zahlreichen Desktop- und Mobilplattformen nutzen! Werden Sie Teil der riesigen weltweiten Catan-Community und treten Sie gegen Spieler aus der ganzen Welt und auf allen unterstützten Plattformen an. Das Brettspiel: Spielen Sie das grundlegende Brettspiel im Mehrspielermodus! Schließen Sie sich zwei Ihrer Freunde für maximal drei Spieler an und stellen Sie sich allen Herausforderungen in „Ankunft auf Catan“. Machen Sie die Sache noch spannender, indem Sie das vollständige Basisspiel freischalten. die Erweiterungen „Städte & Ritter“ und „Seefahrer“, jeweils für bis zu sechs Spieler. Das spezielle Szenariopaket mit den Szenarien „Verzaubertes Land“ und „Der Große Kanal“ sorgt für noch mehr Abwechslung in Ihren Spielen. Die Spieledition „Rise of the Inkas“ ist eine weitere spannende Herausforderung für Sie, da Ihre Siedlungen in ihrer Blütezeit dem Untergang geweiht sind. Der Dschungel verschluckt die Zeichen der menschlichen Zivilisation und Ihre Gegner nutzen ihre Chance, ihre Siedlung an dem Ort zu errichten, nach dem sie sich sehnen. Das Kartenspiel: Spielen Sie das Einführungsspiel des beliebten 2-Spieler-Kartenspiels „Catan – Das Duell“ kostenlos online oder meistern Sie das kostenlose „Ankunft auf Catan“, um den Einzelspielermodus gegen die KI dauerhaft freizuschalten. Holen Sie sich das komplette Kartenspiel als In-Game-Kauf, um drei verschiedene Themensets gegen Freunde, Freunde anderer Fans oder verschiedene KI-Gegner zu spielen und in das geschäftige Leben auf Catan einzutauchen. Merkmale: - Handeln – bauen – siedeln – Herr von Catan werden! - Spielen Sie auf allen Ihren Geräten mit einem Konto. - Getreu der Originalversion des Brettspiels „Catan“ sowie des Kartenspiels „Catan – Das Duell“ (auch bekannt als „Rivalen um Catan“) - Entwerfen Sie Ihren eigenen Avatar. - Chatte mit anderen Spielern und gründe Gilden. - Nehmen Sie an Saisons teil und gewinnen Sie tolle Preise. - Spielen Sie, um zahlreiche Erfolge zu erzielen und Belohnungen freizuschalten. - Erhalten Sie zusätzliche Erweiterungen und Spielmodi als In-Game-Käufe. - Mit dem umfassenden Tutorial können Sie ganz einfach loslegen. Kostenlose Inhalte: - Kostenlose Basisspiele gegen zwei andere menschliche Spieler - Kostenlose Einführungsspiele: Catan – Das Duell gegen einen menschlichen Spieler - „Ankunft auf Catan“: Meistere die Herausforderungen in allen Bereichen des Spiels, um mehr rote Catan-Sonnen zu erhalten. - Sie können Catan-Sonnen verwenden, um gegen den Computer zu spielen. Ihre gelben Sonnen laden sich von selbst wieder auf.

Website: catanuniverse.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Catan Universe verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.