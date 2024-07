Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

In Brain Puzzle Out müssen die Spieler ihre Intelligenz und Beweglichkeit im rechnerischen Denken unter Beweis stellen, um Zahlen zu einem bestimmten Ergebnis zu kombinieren. Brain Puzzle Out ist ein Puzzlespiel mit mathematischem Thema, bei dem Spieler Zahlen kombinieren, indem sie sie zu einer bestimmten Zahl addieren. Es werden viele Berechnungen angestellt, man muss schnell eine Entscheidung treffen, bevor die Zeit abläuft. Wenn Sie die einzelnen Zahlenfelder auswählen, wird deren Gesamtsumme unten angezeigt. Oben ist das genaue Endergebnis. Rechnen Sie schnell und denken Sie sorgfältig nach, um die richtige Berechnung durchzuführen.

Website: connectionsgame.io

