Die Tierwortsuche stellt den Spielern einen vorgegebenen Wortschatz zur Verfügung und beobachtet ihn dann sorgfältig, um ihn in der unordentlichen Worttabelle zu finden. In Animals Word Search erscheint ein Alphabet mit vielen Buchstaben, die willkürlich angeordnet sind. Auf der rechten Seite sind die Wörter aufgeführt, die Sie in dieser Tabelle finden müssen. Beobachten Sie sie genau und finden Sie sie dann, indem Sie mit der Maus vom ersten Buchstaben zum letzten Buchstaben des Wortes ziehen. Es befindet sich normalerweise in derselben horizontalen, vertikalen oder diagonalen Reihe. Gehen Sie nicht davon aus, dass der erste Buchstabe des Wortes oben steht, da er auch in umgekehrter Reihenfolge angeordnet werden kann. Wenn Sie einen Buchstaben vervollständigen, wird das entsprechende Wort auf der rechten Seite durchgestrichen. Dieses Spiel wurde mit dem Ziel entwickelt, den Spielern dabei zu helfen, ihre Beobachtungsfähigkeit zu verbessern und mehr Vokabeln zu lernen.

