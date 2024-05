Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Mit der Funktion „Gehaltsabrechnung per Kreditkarte“ von Zil Money können Sie Ihre Mitarbeiter pünktlich bezahlen und Geld zurückverdienen. Buchen Sie außerdem die Finanzierung der Lohn- und Gehaltsabrechnung durch Kreditkartengebühren als Geschäftsausgabe ab. Verbessern Sie den Cashflow und die Mitarbeiterzufriedenheit mit dieser flexiblen Lösung. Zil Money soll Benutzern dabei helfen, die Zahlungsverwaltung einfach und effizient zu gestalten. Sie können verschiedene Zahlungsoptionen wie ACH, Überweisung, eChecks, ausdruckbare Schecks und mehr nutzen. Mit der Plattform können Sie Schecks auch individuell anpassen und sofort auf Blankopapieren ausdrucken, indem Sie einen normalen Drucker in Ihrem Büro oder zu Hause verwenden. Zil Money ist ein Finanztechnologieunternehmen, keine Bank und kein FDIC-Mitglied. Zil Money bietet Bankdienstleistungen durch Partnerschaft mit den FDIC-Mitgliedsbanken Silicon Valley Bank und Texas National Bank an.

