Zego ist ein Unternehmen zur Automatisierung der Immobilienverwaltung, das umständliche, aber wichtige Arbeitsabläufe für Manager und Verbände vereinfacht. Unsere moderne Plattform beschleunigt das NOI-Wachstum, mindert Risiken und hilft Kunden dabei, Ressourcen zu skalieren, Vertrauen aufzubauen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Von Zahlungen und Versorgungsverwaltung bis hin zur Einbindung der Bewohner lassen sich die automatisierten Arbeitsabläufe von Zego nahtlos in führende Immobilienverwaltungssysteme integrieren und bieten Benutzern präzise Informationen in Echtzeit. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 hat sich Zego (ein globales Zahlungsunternehmen) von einem führenden Zahlungsanbieter zu einer umfassenden Automatisierungsplattform für die Immobilienverwaltung entwickelt. Mit mehr als 350 Mitarbeitern betreut Zego landesweit 7.000 Wohnimmobilienunternehmen und über 15 Millionen Einheiten. Erfahren Sie auf gozego.com mehr darüber, was Zego zu einer der besten Workflow-Automatisierungsplattformen für die Immobilienverwaltung macht.

Website: gozego.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Zego verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.