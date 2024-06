Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Zeemo ermöglicht Content-Erstellern die automatische Generierung und Übersetzung von Videountertiteln in 18 Sprachen mit modernsten Genauigkeitsraten. Mithilfe fortschrittlicher Spracherkennungs- und natürlicher Spracherkennungstechnologie erkennt Zeemo automatisch menschliche Stimmen in Videos und wandelt sie in Untertitel um. Diese innovative Lösung bietet automatische Videountertitelungsdienste, die die Zugänglichkeit verbessern und das Benutzererlebnis verbessern. Anwendung: https://zeemo.ai/zmapp/

Kategorien : Productivity Transkriptionssoftware

Website: zeemo.ai

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Zeemo verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.